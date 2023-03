Six versions – t. 2: La Tuerie Macleod ***

“Bienvenue à Six Versions, je suis Scott King. Durant six semaines nous reviendrons sur le drame qui a frappé la famille Macleod en 2014, une tragédie connue sous le nom de “Tuerie Macleod”. Six manières de voir les choses, six versions différentes. Comme toujours, vous serez seuls juges.” Ainsi commence le podcast de fiction de Scott King, et, presque, le roman de l’anglais Matt Wesolowski, un auteur et ancien éducateur, qui a choisi d’investir dans la mécanique et l’ingénierie narratives plutôt que dans l’originalité thématique ou stylistique! Il réinvente ainsi la poudre du thriller et du whodunit dans une version très 2020 qui s’agrippe à toutes les branches du modernisme: un format de podcast qui fait la part belle à l’expression orale et aux formats de chapitres très courts (pour ne pas faire fuir ces faignants de jeunes), un packaging accrocheur (six livres, six meurtres, six témoins, six versions) et un format général dont on ne peut pas croire qu’il n’ait pas été pensé pour une adaptation en série Netflix ou autre. Reste donc, quand même, un thriller certes malin et bien traduit (merci Antoine Chainas) mais dont l’hybridité ne masque pas tout à fait son goût des gros boulevards.

De Matt Wesolowski, éditions Les Arènes/Equinox, traduit de l’anglais par Antoine Chainas, 368 pages.