Simone Veil, albums de famille ***1/2

Survivante de l’Holocauste disparue dans sa nonantième année, le 30 juin 2017, à Paris, Simone Veil n’était pas que la ministre qui, face à une ligue de parlementaires réactionnaires, avait libéré l’accès à la contraception et défendu l’interruption volontaire de grossesse jusqu’à l’adoption d’une loi (en 1975) qui porte son nom. Simone Veil, née Jacob, était une femme de combats. Un combat pour les droits des femmes afin qu’elles puissent disposer librement de leur corps. Mais aussi pour l’idéal européen afin de repousser le spectre de la guerre. Et pour la mémoire de la Shoah. Elle, la rescapée des camps de la mort. Nourri par les albums photographiques de famille, les propos de ses enfants et petits-enfants et des images d’archives (parfois atroces), le documentaire d’Hugues Nancy raconte cette Française d’origine juive qui est parvenue à s’imposer tout au long de sa vie là où aucune femme ne s’était tenue avant elle. Il retrace son enfance. Pas de musique, trop futile, et surtout pas de religion, mais des livres. Les grands auteurs classiques. Le scoutisme laïque. Il raconte la déportation. La libération. Puis son parcours professionnel. Son action dans les prisons. La première femme ministre de plein exercice dans l’Histoire de la Ve République. La présidente du Parlement européen. Portrait classique d’une icône qui a éclairé le chemin…

Documentaire d’Hugues Nancy.