Sidney Poitier, le révolutionnaire d’Hollywood

Premier comédien noir à avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur, il a été pendant des années la seule star black d’Hollywood. Mais Sidney Poitier, décédé il y a tout juste un an, s’est aussi imposé comme une figure de proue du mouvement des droits civiques. Un engagement politique pas toujours évident à combiner avec sa carrière. Fils d’un cultivateurs de tomates, Poitier a connu les plateaux sur lesquels il n’avait pas le droit de prendre ses repas avec les Blancs. Il se disait même dans le temps l’un des seuls Noirs à fréquenter les studios avec les cireurs de chaussures. Ce documentaire brosse le portrait pas dingue d’un acteur qui incarnait le plus souvent des personnages intègres (à son image). Zoom sur le premier homme noir à avoir embrassé une femme blanche à l’écran (lui et le réalisateur Stanley Kramer ont reçu des menaces de mort pendant le tournage de Devine qui vient dîner…) et un artiste qui ne pouvait supporter d’être réduit à sa couleur de peau. Pour ouvrir cette soirée spéciale, Arte diffuse Dans la chaleur de la nuit…

Documentaire de Katja Runge et Henning van Lil. 6