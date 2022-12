La plaine du Serengeti en Afrique de l’Est, dans le nord de la Tanzanie, est l’un des derniers grands territoires sauvages de la planète. Elle préserve une nature millénaire, une biodiversité exceptionnelle. Grands fauves, éléphants, girafes, gnous, gazelles et phacochères, parmi d’autres, peuplent ces terres à la beauté exceptionnelle. Cette série documentaire britannique en trois épisodes (Au cœur de la savane, La Loi de la nature et La Grande Migration) de John Downer les suit au plus près. Elle bénéficie de techniques de prise de vues innovantes et d’un arsenal technologique dernier cri. Drones, caméras cachées, appareils télécommandés roulants ou insubmersibles… Les équipes de tournage ont dû s’immerger pendant des mois pour gagner la confiance des animaux et ramener ces images à couper le souffle (BBC Style). Capter le grand plongeon d’une famille de babouins, les encouragements d’un zèbre à un des leurs nageant contre le courant ou encore les attitudes de deuil des éléphants… Serengeti montre les défis du quotidien et l’apprentissage de la vie. Des interactions, des stratégies de survie et des comportements sociaux. Avec un montage habile qui lui donne des allures de fiction et de la musique digne du Roi Lion (on est loin des vidéos humoristique de Patrick Bouchitey), ce travail d’esthète et de longue haleine est un programme à regarder en famille.

