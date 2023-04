d’Ang Lee, 1995

À l’instar de celle de Shakespeare, l’œuvre de Jane Austen est devenue, avec le temps, la panacée pour les scénaristes en mal d’inspiration. Mise à toutes les sauces –Pride & Prejudice & Zombies, genre-, elle a aussi généré son lot de classiques, à l’instar de l’admirable Pride and Prejudice de Joe Wright, en 2005, un film qu’avait précédé dix ans plus tôt l’insurpassable Sense and Sensibility, d’Ang Lee, venu donner au cinéma “austenien” son chef-d’œuvre définitif, la Palme d’or à la clé.