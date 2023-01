du 25 au 28/01

Voilà un festival chargé de nous faire voyager en Europe du Sud-Est. Côté musique, on ira du classique avec la diva roumaine Angela Gheorghiu, à la plus électronique prestation d’Acetoba, en passant par le jazz d’Echoes of Zoo accompagné du trompettiste grec Pantelis Stoikos. En cinéma, pleins feux sur la réalisatrice bosnienne Aida Begic, lauréate de la Semaine de la critique cannoise en 2008. Elle viendra présenter deux de ses films.