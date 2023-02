Schiev pour “oblique”, “de travers”, “tordu”: le mini-festival bruxellois a bien choisi son nom. Durant trois jours, l’événement abrité par le Beursschouwburg va en effet mettre l’accent sur quelques-unes des propositions musicales les plus originales du moment, guidées par l’expérimentation pop et l’audace sonore. À côté des conférences et du traditionnel label market sont ainsi prévus des lives de Lazza Gio, Ojoo Gyal, Abadir, etc.

Au Beursschouwburg, Bruxelles. www.beursschouwburg.be