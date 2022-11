“Autobahn”

Sept ans (…) après A7, SCH retente l’exercice de la mixtape avec Autobahn. Dans l’intervalle, Julien Schwarzer a enchaîné pas moins de cinq albums -qui ont fait de lui l’une des têtes d’affiche du rap FR- et commis l’intro du gigatube Bande organisée -qui l’a transformé en véritable star, invité aussi bien sur France Inter qu’aux NRJ Music Awards. Avec cette mixtape, le juré de la Nouvelle École (sur Netflix) revient toutefois à son “core business”, se faisant plaisir avec des morceaux plus rappés (LIF). Même quand il remonte sur une grosse autoroute à trois bandes (Autobahn), l’atmosphère est plus sombre. Surtout, SCH profite de l’exercice pour tester de nouvelles couleurs (Marginaux, Cœur de môme), manifestement toujours pas rassasié.