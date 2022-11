Du 17/11 au 08/01

À l’occasion de son centenaire, l’association Eqla, qui vient en aide aux personnes aveugles et malvoyantes, propose aux visiteurs de l’exposition Sans vue, cent perceptions de découvrir l’art contemporain avec d’autres sens que la vue. Un défi aussi pour les artistes -Olivier Calicis, Jean-Henri Compère, Kikie Crévecœur, Estelle Czernichowski & Arthur Jules, Lola Deleuze, Maren Dubnik, Olivier Pestiaux et Thomas Turine- qui ont spécialement créé pour l’occasion des œuvres tactiles, sonores, olfactives et plastiques.