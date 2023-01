le 24/01

On l’oublie parfois, mais à côté de la dizaine d’albums étiquetés pop, le Canadien a également composé deux opéras et mis en musique des sonnets de Shakespeare. Pas étonnant donc de le voir s’arrêter dans la prestigieuse salle Henry Le Bœuf de Bozar, en compagnie de l’Amsterdam Sinfonietta, ensemble d’une vingtaine de cordes. L’occasion de réarranger son répertoire et s’attaquer à des standards pop de Prince ou Paul Simon.