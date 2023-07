Rock Werchter : les trois concerts à ne pas manquer ce dimanche

Pluie de stars ce dimanche sur Werchter : Rosalia, Arctic Monkeys, Lil Nas X, Queens Of The Stone Age, etc. Et aussi, entre deux averses, quelques bonnes découvertes à faire

Billy Nomates

Violemment bashée sur Internet après sa prestation à Glastonbury, Billy Nomates a carrément demandé à la BBC de retirer l’extrait de son concert qui avait été mis en ligne. Fuck les haters. Et amour infini sur une artiste qui, avec talent et humour, réussit à ramener un vent de fraîcheur sur la scène rock made in UK.



J.I.D.

On ne peut pas dire que l’affiche de Werchter croule sous les propositions rap. Avec J.I.D., le festival a toutefois mis la main sur l’un des rappeurs les plus prometteurs de sa génération. Repéré par J Cole, il a explosé avec le single Enemy, en duo avec Imagine Dragons.



Gabriels

Derrière Gabriels, se cache un drôle de trio anglo-américain composé d’un chanteur impressionnant – Jacob Lusk – et de deux producteurs Ryan Hope et Ari Balouzian. Leur premier album, Angels & Queens, sorti en deux parties, prône une dramaturgie R&B-soul bluffante.



