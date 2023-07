Rock Werchter: les tops et flops de vendredi

Tops

Viagra Boys

Avec ses chaussettes blanches, son pantalon de training Adidas et sa panse au vent, Sebastian Murphy ressemble à un pilier de comptoir ou à un de ces poivrots qui trainent devant les gares. Mais sur une scène, l’Américain exilé à Stockholm sait y faire. Fontaine à Jupiler (le mec adore cracher ses pintes en l’air). Physique de fût de bière passé entre les mains d’un street artist (il est tatoueur et tatoué de partout, jusque sur le front)… Malgré un son un peu étouffé, ses Viagra Boys ont foutu un beau bordel et mis une sacré ambiance au KluB C. Les festivaliers s’en sont d’ailleurs donné à coeur joie au milieu des circle pits et des walls of death. Certains se sont même essayés aux saltos, aux pompes et aux cumulets pendant le single Sports… Le moment le plus fun de la journée.

Squid

On ne va pas se mentir. Il est assez rare d’entendre à Werchter de la musique aussi élaborée, compliquée et alambiquée que celle de Squid. Mais dans un format plus ramassé qu’en salles, jonglant avec les instruments et emmenés par leur souriant batteur/chanteur Ollie Judge, les Anglais ont livré une prestation cinq étoiles. Squid sonnera la rentrée des classes à l’Ancienne Belgique le 7 septembre.

Spoon

30 ans. 30 ans que Spoon (un nom adopté en clin d’oeil à Can) trace sa route sur les chemins escarpés et embouteillés du rock indépendant américain. Venue défendre Lucifer on the sofa, son dixième album, sorti l’année dernière, la bande à Britt Daniel a confirmé tout son savoir-faire et touché beaucoup plus de monde qu’elle en aurait attiré en salles. Ticket gagnant. Spoon man…

Flops

Les Editors à la Barn

A Werchter, on est les rois de la gestion et de l’organisation. Il fait clean. On n’attend pas ses pintes. Tout roule toujours comme sur des roulettes. Drôle d’idée quand même, du coup, d’aller programmer les Editors qui avaient clôturé l’édition 2013, jouant même après Depeche Mode, dans une de ses salles (à ce niveau-là, clim, gradins, on ne peut plus parler de tentes) plutôt que sur la Main Stage. Le festival accueille quotidiennement 80.000 visiteurs. Et The Barn (capacité 20.000 personnes) affichait complet bien avant le début du concert.

Les prix

25 euros per dag le parking. 5 euros 25 la boulette de friterie. 14 euros le pain Falafel. La vie est chère messieurs dames. Mais là, ça devient quand même un fameux budget avec des tickets à 127 euros la journée. Une des explications au public franchement vieillissant?

La voix d’Anthony Kiedis

Heureusement que le bassiste Flea arrivé en faisant le poirier, le nouveau citoyen d’honneur de la ville de Bruxelles Chad Smith et le guitariste virtuose John Frusciante assuraient ses arrières. T-shirt filet de pêche vert fluo sur le dos et lapin de Playboy en perles floqué sur le pantalon, le frontman moustachu des Red Hot Chili Peppers avait un drôle de look vendredi soir. Flanqué d’une attelle à la jambe gauche, il chantait surtout souvent à côté de la plaque. On se serait cru par moments dans un karaoké.