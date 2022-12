Rick and Morty (saisons 1-5)

Jusqu’où peut-elle aller dans l’irrévérence trash et le génie absurde? Vers l’infini et au-delà, ou quelque chose comme ça, à n’en pas douter… Véritable petit régal iconoclaste de pop culture métaphysique centré autour des aventures cosmiques d’un vieux savant fou et de son jeune protégé-cobaye, Rick and Morty nous sert depuis près de dix ans déjà un décoiffant cocktail d’animation SF qui ne s’essouffle jamais et, mieux même, se bonifie avec l’âge. Absolument rien à jeter, donc, dans ce généreux coffret compilant les cinq premières saisons de la série cornaquée par Justin Roiland (Solar Opposites) et Dan Harmon (Community). Soit, en tout, quelque 51 épisodes de délire halluciné à l’humour hyper référencé et corrosif à souhait épicé d’une multitude de voyages spatio- temporels à même de vous retourner le cerveau. “Wubba lubba dub dub!”

Distribué par Warner. Prix: environ 50 euros.