Révolution T. 2: égalité – partie 1

Voilà quatre ans paraissait aux éditions Actes Sud-L’An 2 ce qui est devenu un monument dans l’univers de la BD historique: Révolution. Riche d’un Fauve d’or remporté à Angoulême en 2020, la trilogie s’est muée depuis en quadrilogie. Malgré la crise du papier, le bel ouvrage au dos toilé présente fièrement ses 300 pages au papier mat, agrémentées de planches inspirées des gravures de l’époque. Les auteurs se sont arrêtés dans ce nouveau tome sur l’année 1791, qui verra l’arrestation de Louis XVI. Mais avant que celle-ci n’advienne, les colonies françaises sont entrées dans le bal de la Révolution, apportant un regard paradoxal sur la liberté proclamée fièrement par les révolutionnaires. Certains planteurs ayant aboli l’esclavage demandent de l’aide à l’État, faisant remarquer que les riches propriétaires en métropole, eux, ont gardé leurs serfs… Abel de Kervélégan cherche toujours sa place dans ce nouvel ordre, pendant que son frère Augustin se radicalise. Laigret, que tout le monde pensait perdu, fait très vite sa réapparition et ne pense qu’à se venger d’Abel. Louise la domestique prend petit à petit conscience de sa condition, poussée par Madame de Cabanel venue de sa plantation caraïbéenne. Quant à Marie, “la petite sœur” de Louise, elle se débrouille parmi les sauvageons laissés pour compte dans les ruelles de Paris. Le parti pris du duo Grouazel/Locard de nous faire vivre par le bas et en détail les événements de 1789 fait toujours mouche. Surtout, il nous rappelle que le changement ne s’est pas fait en un coup de guillotine, que la figure royale restait très importante auprès du peuple et que l’ancien régime et sa cohorte d’inégalités n’étaient pas près de disparaître. Rien n’a vraiment changé depuis.

De Florent Grouazel et Younn Locard, éditions Actes Sud-L’An 2, 312 pages. 8