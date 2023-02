Retour vers le futur: voyage dans le temps, American dream & rock’n’roll

En 1985, un anti-héros fluet, Marty McFly, mettait Rocky, Rambo et Indiana Jones K.-O. pour prendre la tête du box-office dans le monde entier. Ce gringalet qui voyageait dans le passé à bord d’une voiture trafiquée par un savant fou, y rencontrait ses parents et se faisait draguer par sa mère. Plus qu’un film culte, Retour vers le futur est devenu un classique et la trilogie une des pierres angulaires de la pop culture. Le scénario est pourtant l’un des plus refusés d’Hollywood (plus de 40 fois). Il fallut d’ailleurs toute la force de persuasion de Steven Spielberg pour imposer le projet de Robert Zemeckis et Bob Gale à Universal. Le genre du voyage spatio-temporel a à l’époque besoin d’être dépoussiéré. Puis initialement dans le scénar, la machine à voyager dans le temps est un vulgaire réfrigérateur… Nourri par des interviews d’archives de Steven Spielberg et de Michael J. Fox, les propos du scénariste et producteur Bob Gale, d’acteurs et actrices (Claudia Wells, Donald Fullilove, Lea Thompson), mais aussi d’Huey Lewis qui a composé The Power of Love, le documentaire d’Olivier Bonnard et Nathalie Amsellem décortique les secrets du succès. Les questions qui transcendent les cultures, les religions et les couleurs de peau. L’ado ordinaire des années 80 qui écoute son Walkman et fait du skateboard. L’idée de pouvoir contrôler son destin, retourner en arrière et tout faire basculer. Les clins d’œil à la Guerre des étoiles, aux Dents de la mer, à Robert De Niro et à John Wayne. Nom de Zeus…

Documentaire d’Olivier Bonnard et Nathalie Amsellem. 8