Requiem for a Dream (2000)

Auteur de débuts remarqués avec Pi, Darren Aronofsky s’impose deux ans plus tard avec Requiem for a Dream, adapté de l’auteur culte Hubert Selby, Jr. Le cinéaste de Brooklyn signe un stupéfiant film sur l’addiction, enchâssant les destins d’un junkie, de sa mère accro à la télé et prête à tout et plus encore pour y goûter à son quart d’heure de gloire, et de sa petite amie qu’il aspire dans une spirale infernale, le tout porté à quintessence dévastatrice par Jennifer Connelly, Jared Leto et Ellen Burstyn.