Remportez vos places pour la Fifty Session Zéphir X Louis Culture de ce 25 octobre

Focus vous invite à la Fifty Session de ce mercredi 25 octobre à Bruxelles, avec Louis Culture et Zéphir.

Un mois avant de passer en mode Fifty Lab, les Fifty Sessions proposent une nouvelle double affiche, ce 25 octobre, toujours au C12, en dessous de la Gare centrale. On rappelle le principe: 1 soirée, 2 mini-concerts, pour découvrir un artiste émergent belge et un autre international. Sans se fixer sur un genre précis.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

En l’occurrence, le programme de mercredi prochain sera essentiellement rap. Avec d’abord le Londonien Louis Culture, 25 ans, l’un des noms les plus prometteurs du hip-hop anglais, rappeur technique et sans œillères, qui viendra tâter le terrain bruxellois avant de revenir au printemps prochain, au Bota. Il sera accompagné de Zéphir, rappeur dandy installé à Bruxelles, dont on vous parlait récemment.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pour tenter de remporter l’un des 20 duotickets, répondez à la question ci-dessous avant le lundi 23 octobre 10 heures. Les gagnants seront prévenus personnellement.