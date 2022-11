Steven Levitan plonge dans les coulisses d’une série rebootée quinze ans après.

“C’est de la télévision, tout finit toujours par s’arranger.” Co- créateur de la série Modern Family, l’Américain Steven Levitan s’immisce, avec Reboot, dans les coulisses d’une sitcom familiale qu’on tente de redémarrer quinze ans après son annulation. Or le paysage de la comédie a radicalement changé durant toutes ces années… Prenant prétexte, en mode mise en abyme, de la joyeuse effervescence entourant le tournage de cette série dans la série, Levitan a l’intelligence d’aller voir plus loin que les seules jalousies et autres guéguerres d’ego entre comédiens. Sans jamais se faire sentencieux ou bêtement moralisateur, il parvient ainsi notamment à orchestrer une savoureuse confrontation entre l’humour indélicat d’une bande de vieux scénaristes boomers et celui, plus respectueux et inclusif, d’une jeune génération ayant déjà pleinement intégré les codes post-#MeToo.

Bourrée d’esprit, brillamment dialoguée, Reboot évite de cette façon tout risque de ringardisation, prenant le meilleur de chaque âge pour contenter potentiellement tous les publics. Plutôt rusé. D’autant que les gags en cascade n’empêchent pas une certaine profondeur d’affleurer. Tout comme un vrai amour de la sitcom, genre télévisuel trop souvent décrié mais qui laisse entrevoir ici toute l’étendue de ses possibilités.