Ramdam Festival

Du 13 au 23/01

Treizième édition pour Ramdam, le festival du film qui dérange, organisé chaque année à Tournai. Ventilée en courts et en longs, en fictions et en documentaires, la sélection ne déroge pas à ses excellentes habitudes, et s’annonce particulièrement alléchante. Le film irlandais The Quiet Girl, de Colm Bairéad, et la comédie japonaise La Famille Asada, de Ryôta Nakano, encadrent une programmation où l’on retrouve des œuvres remarquées à Cannes (Le Bleu du caftan, de Maryam Touzani, avec Lubna Azabal, marraine du festival), Berlin (Rabiye Kurnaz vs. George W.Bush d’Andreas Dresen) ou Venise (Love Life de Koji Fukada, The Son de Florian Zeller), auxquelles l’on peut ajouter les nouveaux films de Philippe Lioret (16 ans), João Pedro Rodrigues (Feu follet) ou Mounia Meddour, qui retrouve l’impeccable Lyna Khoudri pour Houria. Mais aussi, côté documentaires, Eleven Days in May cosigné par Michael Winterbottom et le réalisateur palestinien Mohammed Sawwaf, ou La Colline, tourné par Denis Gheerbrant et Lina Tsrimova au Kirghizistan. Enfin, aux côtés des traditionnels Ramdam belge et international de l’année, le festival initie un programme parents admis, accessible dès 6 ans, de même que la possibilité d’offrir des billets à ceux qui n’en ont pas les moyens via les billets suspendus.

The Quiet Girl © DR

À Imagix Tournai. www.ramdamfestival.be