Qui est Helena Kritis, la nouvelle curatrice du musée d’art contemporain Wiels?

Nouvelle tête au Wiels, musée dédié à l’art contemporain à Forest, Helena Kritis compte apporter sa touche à une institution dont elle loue le caractère précurseur.

La création plastique est entrée de manière paradoxale dans la vie d’Helena Kritis. “Mes parents ont beau ne pas évoluer dans ce secteur, ils sont fans d’art. Quand j’étais enfant, on me traînait dans les musées. Je me souviens en particulier d’une interminable visite du Louvre, avec mes deux frères, lors de laquelle je me suis ennuyée aux larmes.”

Pourtant, lors de ses secondaires à Oudenaarde, le sujet commence à la passionner à la faveur d’un cours d’esthétique. Une professeure trouve les mots justes pour convertir la jeune élève. Au moment d’entreprendre des études supérieures, elle décide de suivre des cours de photographie dans une école d’art gantoise, la KASK.

Après avoir obtenu son master, l’intéressée se retrouve dépourvue. “J’étais supposée être devenue une artiste mais rien en moi ne le confirmait. Le programme ayant été très axé sur la pratique, j’ai ressenti le besoin de le frotter à des aspects plus théoriques et diachroniques, il me fallait connaître l’Histoire de l’art. Je me suis lancée dans un cycle en études cinématographiques et théâtrales.”

La compagnie des artistes

S’il n’est plus question pour la curatrice en chef du Wiels de prendre des photos autrement qu’avec son smartphone -elle avoue avoir été lassée des contraintes liées au maniement des chambres techniques-, Kritis ne regrette nullement le détour visuel qui lui a permis de passer de l’autre côté de la pratique, celui très angoissant “où l’on attend de vous que vous produisiez une œuvre”.

Sans doute est-ce cela qui fait de cette quadragénaire une commissaire d’exposition, désormais impliquée dans la construction globale de la programmation du Wiels dont elle loue le caractère précurseur.

En toute logique, sa réponse à la question “que préférez-vous dans votre travail?” fuse: “Être en compagnie des artistes”. En guise d’avant-goût au compagnonnage fécond qui en résulte, dès avril 2022, celle qui est passée entre autres par le M HKA et le Beursschouwburg a laissé percer son goût affirmé pour les pratiques faisant la part belle aux expériences collectives dotées d’une temporalité propre -cinéma, performance…- en épaulant l’Américaine Lucy Raven.

Coup d’essai, coup de maître. Another Dull Day, une double installation vidéo sondant les coulisses du paysage, était certainement l’une des expositions récentes les plus marquantes du Wiels. Et ce n’était là que ses premiers pas dans la promotion d’œuvres travaillées par un élargissement de la conscience et qui dynamitent les codes habituels des institutions culturelles.

Bio express Activité Curatrice Pays Belgique Âge 41 ans Actu Vient d’être nommée curatrice en chef au Wiels