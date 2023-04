Neveu du regretté Frans Vromman, fameux créateur de cortèges en Flandre, le réalisateur de Quand les géants meurent, professeur de documentaire à l’école de cinéma RITCS dans le centre de la capitale, s’intéresse à ce qui se joue de politique dans les fêtes et manifestations populaires en jetant un œil dans le rétroviseur. S’appuyant sur de chouettes et précieuses images d’archives, le film, qui sort à Bruxelles à l’initiative du cinéma Nova, mixe les regards de trois générations et interroge l’idée même de transmission pour rappeler utilement que “la rue est la mère de la démocratie”. Inscrit dans un rapport presque fétichisé au passé, il semble hélas parfois un peu calé en mode “c’était mieux avant” et finit par asséner très répétitivement ses idées.

De Jan Vromman. 1 h 18. Sortie: 14/04.