En 1986, au sein d’une rédaction australienne bouillonnante, Helen Norville partage la présentation du JT le plus regardé du pays, News at Six, avec Geoff Walters. Elle est en réalité son faire-valoir, lui la star de la chaîne, et le défouloir de son rédacteur en chef, l’irascible Lindsay Cunningham. Compétente, orgueilleuse, brillante, Helen se voit refuser tous les sujets quelle propose à ce dernier (la politique de Thatcher, le virus du sida, la condition sociale des femmes) et au terme d’un clash volcanique, il la renvoie. Pendant ce temps, le jeune journaliste Dale Jennings tente de surmonter sa maladresse afin de creuser son trou à l’antenne. D’emblée, Profession: reporter semble prendre le parti d’Helen, montrée en train d’affronter sexisme, violence des échanges, stéréotypes et souffrance psychique, culminant en une probable tentative de suicide. Pourtant, c’est vers l’ascension de Dale, bénéficiant forcément du soutien et des conseils d’Helen devenue son amie et revenue à l’antenne, que se tourne l’attention de la série. The Newsreader (honteusement traduite en reprenant le titre du chef-d’œuvre de Michelangelo Antonioni) semble tomber dans le travers qu’elle entend elle-même dénoncer, effaçant Helen (excellente Anna Torv de Mindhunter) au profit de Dale. Centrée autour de la tragique explosion de la navette américaine Discovery en 1986, la série propose néanmoins une lecture franche et rythmée de la construction de l’info et des rapports contradictoires qui s’installent entre journalistes et public.

Série créée par Michael Lucas. Avec Anna Torv, Sam Reid, Robert Taylor. 7