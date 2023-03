Printemps Simenon

Du 08 au 11/03

Il y a 120 ans naissait en bord de Meuse l’auteur belge le plus lu au monde. Et la Cité Ardente est bien décidée à rendre hommage à Georges Simenon (1903-1989). Le Grand Curtius expose les photos des nombreux voyages de l’écrivain, témoignages du monde des années 30. Une autre exposition, BD celle-là, mais aussi balade dans la ville, colloque, rencontres littéraires et projections des adaptations mettront en évidence le style, la personnalité et l’impact du créateur de Maigret.