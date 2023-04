Please Baby Please ***

Tout récemment nommée aux Oscars pour sa composition dans To Leslie, Andrea Riseborough en impose aux côtés de Harry Melling dans cette relecture queer de West Side Story. Ils y campent, dans le New York des années 50, un couple fraîchement marié que sa rencontre avec un gang de délinquants juvéniles emmené par un leader “brandoesque” va conduire à reconsidérer sa sexualité et à explorer son désir. Proposition trouvant devant la caméra d’Amanda Kramer une expression toute en artifices stylisés, pour un film camp à la théâtralité assumée empruntant aussi bien à l’esthétique de Fassbinder qu’à celle de Lynch, objet insolite traversé de fulgurances -un caméo de Demi Moore notamment- mais affecté à l’excès.

D’Amanda Kramer. Avec Andrea Riseborough, Harry Melling, Demi Moore. 1 h 35. Disponible sur Mubi.