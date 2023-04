Avant Pig, l’excellent film américain avec Nicolas Cage, il y avait donc Pig, ovni iranien à la morgue punk passé par la Berlinale en 2018. On y suit les tribulations tragi- comiques aux accents paranoïaques d’un réalisateur frappé par la censure, bibendum hirsute et fatigué fan d’AC/DC, tandis qu’un tueur fou s’attaque aux cinéastes les plus adulés de Téhéran, les laissant décapités avec le mot “cochon” gravé sur le front… Plutôt chargé et dispersé, ce petit film de genre politiquement incorrect, à l’humour noir parfois ravageur, n’en fait pas moins plaisir à voir, et a le mérite de nous changer assez radicalement de ces innombrables drames iraniens jouant de l’éternelle tension entre tradition et modernité.

De Mani Haghighi. Avec Hasan Ma’juni, Leila Hatami, Leili Rashidi. 2018. 1 h 48. Disponible en VOD sur Sooner.