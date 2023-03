Picasso sans légende ***1/2

Icône du XXe siècle, il reste encore aujourd’hui, 50 ans après sa mort le 8 avril 1973, le peintre le plus connu au monde. Mais qui était vraiment Pablo Picasso, l’homme qui a peint Guernica et dessiné La Colombe de la paix? Cet artiste impliqué pendant la guerre d’Espagne, menacé sous l’occupation, glorifié à la Libération et starisé pendant la guerre froide. Le documentaire de Manuelle Blanc confronte l’image de l’artiste engagé aux actes et aux faits. Il décortique ses œuvres, se demande comment s’est imposée la légende du Picasso héroïque et explique pourquoi il est resté dans une France occupée…

Né à Malaga et arrivé à Paris au début du XXe siècle, Picasso voit sa cote s’envoler avec Les Demoiselles d’Avignon, œuvre fondatrice de la révolution cubiste. Réputé apolitique, Picasso est un grand lecteur de journaux. Sa femme Dora Maar, engagée dans le combat anti-fasciste, le pousse à s’inspirer de la destruction de Guernica pour honorer une commande. Les républicains voulaient des hommes en lutte; ils auront des femmes en larmes. Très riche quand éclate la Seconde Guerre mondiale, Picasso accède facilement au marché noir et ne doit pas réduire son train de vie. Il voit des gens de toutes les sensibilités politiques. Cosmopolite, incontrôlable, provocateur, il est le prototype de ce que les nazis appellent “l’art dégénéré”. Mais pour lui, créer c’est résister. Résister à l’occupant mais aussi profiter de l’autorisation qui lui est faite. D’autres ont préféré le silence… Historiens de l’art et du communisme racontent la culture en temps de guerre et la peinture quand s’engager signifie risquer sa vie.