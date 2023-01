du 26/01 au 26/02

Pour la septième édition de ce festival créé par la galerie Hangar, ce ne sont pas moins de 34 lieux d’exposition qui présenteront une sélection d’œuvres photographiques. Le PhotoBrussels Festival jouit maintenant d’une direction artistique collective, regroupant six institutions réputées pour leur expertise: Atelier Contraste, Box Galerie, La Centrale for contemporary art, Contretype, L’Enfant Sauvage, Fondation A Stichting, Hangar et La Nombreuse. Parmi les 200 artistes proposés, on peut déjà mettre en avant la Mexicaine Graciela Iturbide, qui fera l’objet d’une rétrospective à la Fondation A. Lignes d’ombre (visible jusqu’au 2 avril) reprendra une centaine d’images: portraits d’autochtones ou paysages convoquant tant la réalité que le merveilleux. Au Hangar, l’exposition Mirror of Self réunit 23 artistes qui posent les nouvelles règles de l’autoportrait. C’est à une expérience visuelle mais aussi auditive que nous convie le duo flamand Mothmeister à la Tour à plomb, avec une série de créatures masquées convoquant le folklore du monde entier, des clichés mis en son par le groupe industriel Dead Animal Assembly Plant. Le week-end d’ouverture du festival offrira son lot de vernissages et d’événements ajoutant un côté festif à cette célébration de l’art photographique devenu un incontournable du genre.