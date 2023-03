Phil Selway

Alors que ses compères de Radiohead, Yorke et Greenwood, perpétuent leurs projets side et solo (très) médiatisés, le batteur du groupe oxfordien poursuit une discographie personnelle plus discrète. Ce troisième volume -successeur d’un précédent album daté de 2014- explore une électropop ouverte aux vents sentimentaux. Soit pas mal de tempos lents, dans des textures atmosphériques qui tutoient l’excellence de Brian Eno (The Other Side, The Heart of It All). Proches d’un Tom Waits fish & ships (Strange Dance). Avec, de temps à autre, une chanson drive (Make It Go Away), qui relie l’ambiance si bien suspendue de Radiohead à une giclée folk à la Nick Drake, un demi-siècle plus tard. Le tout vaut la peine d’y jeter une oreille. Non, plutôt deux.

Strange Dance ***1/2 Distribué par Pias