Derrière le pseudo Petrouchkaka se dissimule Caroline Gibaut. L’illustratrice s’est fait connaître par ses personnages au visage avien, à l’œil rond et au bec fin. Ses dessins colorés célèbrent «le corps féminin et la diversité de ses courbes», à l’instar de sa série Les Devantures, de jolis instantanés nocturnes de magasins et de bars aux néons festifs, tous peuplés d’êtres libres. Une lettre d’amour qu’adresse cette Bretonne d’origine, installée à Bruxelles aujourd’hui, à la nightlife de la capitale.

© National