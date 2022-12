Pasolini 100 ans!

Écrivain et poète s’étant frotté au cinéma -avec la réussite que l’on sait- en autodidacte, Pier Paolo Pasolini aurait eu 100 ans le 5 mars dernier. Mort assassiné comme un chien sur la plage d’Ostie, près de Rome, en 1975, il laisse derrière lui une filmographie foisonnante et d’une richesse incomparable. Pour célébrer comme il se doit le centenaire de sa naissance, les éditions Carlotta se fendent aujourd’hui d’un imposant coffret 6 Blu-ray qui se concentre sur son œuvre des années 60, intense décennie créative qui laissera place aux sulfureux longs métrages de la fin de son existence (la fameuse Trilogie de la vie puis, bien sûr, le définitif Salò ou les 120 journées de Sodome). Accompagnés de six heures de suppléments (dont le documentaire Pasolini l’enragé), ce sont pas moins de neuf films qui se voient réunis ici: l’inaugural Accattone, Mamma Roma, le court métrage La Ricotta, sa trilogie sur les mythes (L’Évangile selon saint Matthieu, Œdipe roi et Médée), Des oiseaux petits et gros, Enquête sur la sexualité et enfin le docu- repérage Carnet de notes pour une Orestie africaine. Incontournable!

DISTRIBUÉ PAR Carlotta. Prix: à partir de 75 euros.