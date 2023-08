On a assisté au premier concert virtuel du Pukkelpop

«Appuie sur le bouton et je te jouerai une chanson.» Milieu d’après-midi, Ise se promène au Pukkelpop avec sa guitare acoustique et une petite pancarte rudimentaire. Il y a comme qui dirait un décalage entre la démarche old school et Do It Yourself et ce qui attend la jeune femme en début de soirée.

Ise est une petite blonde de 17 ans, a remporté un appel d’offre/un concours (appelez ça comme vous voulez) et gagné un concert à l’eRena, la nouvelle scène (branchée technologie) du festival limbourgeois. Ce concert ne sera pas tout à fait comme les autres puisqu’il commencera de manière virtuelle.

Cette année, le Pukkelpop a ce qu’on appelle un digital twin, un jumeau numérique, sur la plateforme de création de jeux en ligne Roblox. Les utilisateurs peuvent gratuitement se promener avec leurs avatars dans le métavers. Participer à des jeux. On n’arrête pas le progrès. A l’eRena, du coup, on expérimente. Notamment avec l’intelligence artificielle. Il y a même du week-end un spectacle de stand up donné par un robot. Avec en filigrane une question: les humoristes doivent-ils commencer à s’en faire pour leur boulot?

19h. L’e’Rena est une tente tout ce qu’il y a de plus basique. Pas de déco particulière ou de borne de jeu vidéo. Juste quelques gradins. Ise débarque avec sa gratte. Du moins son avatar réalisé en motion capture. Il y a un peu de monde, apparemment la famille, pour ce bout de concert en dessin animé. Après quelques minutes, l’adolescente débarque en chair et en os poursuivre la performance et donner vie à sa pop boisée. C’est peut-être une première. Mais on n’a pas spécialement l’impression d’assister à un moment historique. L’initiative est clairement dans le fun et le gadget. Et suscite nettement moins de questions que le logiciel qui copie la voix des artistes et cartonne pour le moment sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines David Guetta a inventé un morceau avec la voix artificielle d’Eminem. Et Paul McCartney a promis qu’une chanson « finale » des Beatles (avec la voix de Lennon dedans) devrait sortir d’ici à la fin de l’année. «Je trouve que c’est une dinguerie mais en même temps, j’ai peur pour mon métier,» avait-elle commenté.