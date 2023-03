Du 08 au 26/03

Festival du cinéma bis jamais avare de série B à Z, Offscreen offrira son lot de bons rendez-vous cinéphiles avec notamment La Montagne de Thomas Salvador en ouverture. Mais cette 16e édition axe une bonne part aussi de sa programmation sur les robots (de Metropolis à Wall-E) et compte non moins que Brigitte Lahaie comme invitée d’honneur, icône croisée du X et du film de genre des années 70 et 80.