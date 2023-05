Nos suggestions de sorties pour ce week-end

Pousser la porte d’un atelier d’artiste, se déhancher dans les Ardennes, expérimenter le mariage de l’architecture et des musiques électroniques… Voici quelques suggestions pour le week-end du 5 au 7 mai.

Horst Festival

Du 05 au 07 mai, sur l’ancien site militaire Asiat, Vilvorde.

Jennifer Loveless © dr

Ceci n’est pas un festival, c’est un organisme vivant, une cellule en perpétuelle mutation. Depuis ses débuts, en 2014, le festival Horst n’a en effet cessé d’évoluer, entre musiques électroniques, art et architecture. Et ce dans un cadre assez unique. À l’ombre des tours de refroidissement de la centrale à gaz voisine, Horst a trouvé le terrain de jeu idéal pour un festival plus fouineur que jamais. En témoigne une programmation musicale foisonnante, rassemblant plus d’une centaine d’artistes sur six scènes différentes. Dont Nosedrip, DJ Travella, Jennifer Loveless, Calibre, etc.

Atelier in Beeld

Les 06 et 07 mai, en Flandre et à Bruxelles.

Quelque 1 500 ateliers d’artistes ou de collectifs artistiques ouvrent leurs portes le week-end prochain en Flandre et à Bruxelles. Dans ce parcours d’artistes géant, partez à la rencontre de la création en peinture, verrerie, sculpture, photographie, design, street art ou encore textile… Une occasion unique de dialoguer avec les plasticiens professionnels ou amateurs, à propos de ce qui les anime et de leurs techniques.

© renaatnijs

Les RDV BD

Jusqu’au 13/05, à la Maison culturelle de Quaregnon.

Joli programme que ces rendez-vous dédiés au 9e art à Quaregnon. Le Borinage déroule le tapis rouge à l’autrice Léonie Bischoff (Hoodoo Darlin’, Anaïs Nin: sur la mer des mensonges…) qui aura les honneurs d’une exposition (du 05/05 au 10/06). Mais les festivités commencent dès ce samedi avec le ciné-concert animé En sortant de l’école. Une vingtaine d’auteurs animeront la journée du 13 mai pour des ateliers, rencontres et dédicaces (Benoît Féroumont, Joseph Kai, L’Employé du Moi…).

Beauraing Is Not Dead

Les 05 et 06 mai, au centre culturel de Beauraing



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les amateurs de rock alternatif pourront effectuer le pèlerinage à Beauraing pour ce festival de deux jours. L’événement enquille déjà sa 14e édition, ventilant son affiche sur deux scènes, entre “post-rock instrumental”, “ska festif” et “punk rock puissant”. Concrètement, cela donne un programme dominé par un important contingent belge (Kowari, Eosine, Endless Dive), rejoint par des francs-tireurs venus principalement de France (Ravage, Le Réparateur, etc.) mais aussi de Suisse (Athlete).