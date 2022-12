Narcos, Mexico – L’intégrale des saisons 1 à 3

L’ascension et la chute, dans les années 80, du visionnaire Felix Gallardo ont inspiré trois saisons de calculs cyniques, de rivalités endémiques et de violences exubérantes dans la ligne de la franchise Netflix entamée en 2015. Garnie d’entretiens et de mini-documentaires, la collection, certes addictive, est aussi le meilleur outil de sevrage à toute consommation de came, tant elle rend compte des prix humain et sanguin continuellement versés au trafic.

Distribué par Gaumont. Prix: à partir de 45 euros.