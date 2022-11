My Policeman

Cette adaptation d’un roman de Bethan Roberts suit un triangle de personnages dans l’Angleterre hyper conservatrice des années 50: Tom et Marion forment un couple bien sous tous rapports mais le premier, policier de son état, est irrésistiblement attiré par Patrick. Quatre décennies plus tard, le trio se reforme dans une atmosphère lourde de ressentiments et de regrets… Partant du principe que “toutes les histoires d’amour sont tragiques”, Michael Grandage tente tant bien que mal de capter le feu de la passion sous la glace des conventions. Mais le film, porté par un goût douteux pour les visuels de carte postale, pèche par une certaine naïveté dans le traitement de ses personnages et de ses situations.

De Michael Grandage. Avec Harry Styles, David Dawson, Emma Corrin. 1 h 53. Disponible sur Prime Video. 5