Montana Story ***1/2

Cinéastes en activité depuis près de 30 ans (notamment The Deep End avec Tilda Swinton en 2001), Scott McGehee et David Siegel inscrivent leur dernier long métrage en date dans le cadre somptueux et sauvage du Montana profond, théâtre d’un drame familial pudique et sensible qui ramène un frère et une sœur brouillés au chevet d’un père controversé. Il se passe à la fois peu (en surface) et beaucoup (en profondeur) de choses dans ce film anti-spectaculaire au possible où il s’agit avant tout de panser ses plaies et tenter de pardonner tant bien que mal pour (enfin) aller de l’avant. Portée par la musique de Kevin Morby, une belle balade au cœur de l’intime en compagnie de jeunes acteurs au diapason.

De Scott McGehee et David Siegel. Avec Haley Lu Richardson, Owen Teague, Gilbert Owuor. 1 h 53. en VOD sur YouTube, Google Play et Apple TV+.