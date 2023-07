Monstres norvégiens, immigrés burkinabés et boxeuse japonaise: les sorties ciné de la semaine

Sick of Myself, Une jeunesse italienne et Small Slow but Steady: zoom sur nos trois sorties ciné coup de coeur de la semaine.

Sick of Myself: une satire féroce scandinave

Kristoffer Borgli imagine dans Sick of Myself, présenté dans la section Un Certain Regard à Cannes l’an dernier, un couple de monstres égocentrés d’une toxicité extrême. Soit Thomas, artiste creux et imbu de lui qui accède à un début de notoriété, et Signe (Kristine Kujath Thorp, excellente comédienne découverte dans l’irrésistible Ninjababy), véritable mythomane de compétition qui le jalouse et cherche désespérément à se rendre intéressante et attirer l’attention en s’inventant une maladie rare dont l’impact sur le regard des autres va très vite la dépasser…

Une jeunesse italienne: chronique intime de l’immigration

Sokuro travaille dans un atelier mécanique dans le bruit et la poussière. Il se filme à son poste, comme pour témoigner de cette vie de labeur qui peine pourtant à l’inscrire dans le tissu social. À 25 ans, il vit en Italie depuis la fin de l’enfance, embarqué par ses parents, déraciné de sa terre natale, le Burkina Faso. Cherchant ses marques entre la terre promise européenne et les traditions qui l’ont nourri, il s’unit à Nassira, qui l’attend patiemment au pays.

Small, Slow but Steady: drame urbain pudique sur une boxeuse sourde

Inspiré d’une histoire vraie, ce long métrage nippon passé par la section Encounters de la Berlinale l’an dernier fait le portrait tout en sobriété et en nuances de Keiko, une boxeuse sourde de naissance qui vit dans les faubourgs de Tokyo où elle partage un appartement avec son frère musicien. La jeune femme tient un journal scrupuleux de ses entraînements, rythmés pour nous par son souffle, le langage de son corps, le bruit des gants qui frappent et celui des poids soulevés. Passée professionnelle depuis peu, elle prépare son prochain combat tout en travaillant comme femme de ménage dans un hôtel. Mais au moment où sa carrière fait mine de prendre son envol, Keiko envisage de tout arrêter…