Misericordia

Dans une demeure populaire du cœur de Palerme, trois femmes, dont on comprend qu’elles vendent leur corps la nuit, couvent comme s’il était leur propre fils Arturo, l’enfant handicapé dont personne n’a voulu. Dans un théâtre à la langue gourmande et chantante, la metteuse en scène, autrice et réalisatrice Emma Dante (Le Sorelle Macaluso) fait passer du rire aux larmes dans des tableaux emplis d’un humanisme joyeux malgré les difficultés. Un must!

Au Théâtre Les Tanneurs, Bruxelles. www.lestanneurs.be