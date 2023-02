“Simplifier”

Désireux d’évacuer les frustrations nourries par ses précédents disques, pas assez déraisonnables et bruts à son goût, Christophe Miossec a décidé de se faire confiance. De simplifier, de revenir à la substantifique moelle. Fabriqué à la maison, presque tout seul, entre Brest et Locmaria- Plouzané, son nouvel album est un hommage à celles et ceux qui l’ont marqué. Comme Charles, le truculent patron du Vauban, hôtel, brasserie et salle de concerts où il a amorcé sa carrière. Ou encore Gérald Thomassin, acteur français au destin brisé. Suite logique (mais eighties dans l’âme) à la réédition de Boire, Simplifier sonne comme une tentative en demi-teinte de retour au radicalisme d’antan.