Miles Davis Quintets “Stockholm live 1967&1969 Revisited”

Cette réédition de deux concerts documente les débuts de la période électrique de Miles Davis. Parfois mal accueillie, cette aventure se révélera pourtant être l’un des temps forts d’une carrière qui amènera le trompettiste à enfanter du jazz-rock ou fusion, genre dont il restera la figure centrale. Captées en Suède, ces prestations le voient, en 1967, interpréter, à côté d’une poignée de standards, des compositions inédites sur des albums encore à venir (Miles Smiles, Sorcerer, Nefertiti). Qui dit nouvelle aventure dit aussi nouveaux musiciens. Le sax (ténor) de Wayne Shorter, la basse de Ron Carter, le piano d’Herbie Hancock et la batterie de Tony Williams, tous professionnels chevronnés, n’en constitueront pas moins des découvertes pour le public européen. Deux ans plus tard, Miles est de retour à Stockholm avec un quintette où seul Wayne Shorter (au soprano) est encore de l’aventure, le piano étant tenu cette fois par Chick Corea et la rythmique constituée du bassiste Dave Holland et du batteur Jack DeJohnette. Alors que le free jazz bat son plein, Miles sera la première superstar du jazz capable de se réinventer comme personne d’autre n’a su le faire à ce jour.

Distribué par Ezz-thetics (LC 91771). Prix: 25 euros.