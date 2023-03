Privé new-yorkais misogyne, raciste, brutal et adepte de la loi du talion, Mike Hammer fait son apparition en 1947 dans le roman I, the Jury (J’aurai ta peau), porté au cinéma six ans plus tard par Harry Essex, avec Biff Elliot. Ses aventures feront l’objet de multiples adaptations, la plus fameuse restant Kiss Me Deadly, de Robert Aldrich, avec Ralph Meeker, en 1955, Mickey Spillane campant lui-même le privé dans The Girls Hunter, de Roy Rowland, tandis que Stacy Keach le popularisera à la TV.

créé par Mickey Spillane