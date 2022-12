Dans Men, Alex Garland (les films Ex Machina et Annihilation, la série Devs) joue en permanence de la confusion entre dimension réelle et espace mental, l’ensemble prenant la forme d’un énigmatique jeu de piste qui met les nerfs du spectateur à rude épreuve. Face à Harper, une jeune femme marquée par un récent drame personnel qui se retire à la campagne dans l’espoir de se reconstruire, les apparitions d’hommes effrayants et toxiques s’y multiplient, mais ils portent tous le même visage, immuable et changeant à la fois. Sous des dehors parfois un peu roublards et une symbolique biblique très appuyée, Men offre avant tout une hallucinante expérience anxiogène nourrie de body horror. Assez estomaquant.

D’Alex Garland. Avec Jessie Buckley, Rory Kinnear, Gayle Rankin. 1 h 40. Dist: Remain in Light. 8