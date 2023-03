Masameer County (saison 2)

Série d’animation saoudienne qui a connu un grand succès sur YouTube avant de migrer sur Netflix, Masameer County s’est même vue déclinée en film avant de revenir aujourd’hui chez le géant du streaming pour une deuxième saison officielle. Abordant avec un humour mordant des sujets encore complètement tabous il y a peu, elle s’intéresse aux aventures excentriques d’une poignée de citoyens évoluant dans une société en pleine mutation. Rebondissements délirants en marge d’une compétition de cosplay, hilarant repentir d’une poignée de brebis égarées coincées dans un ascenseur, glaçante course contre la montre d’un libraire pour retrouver un livre interdit, lancement raté d’une fusée, pièce de théâtre remaniée qui menace de partir en sucette, épreuves infamantes à traverser pour espérer pouvoir s’offrir un juteux mariage… Particulièrement inspirée, cette deuxième saison gratte le vernis lissé des conventions et de la respectabilité pour mieux désamorcer certains clichés, mais aussi épingler les travers et exposer les plaies à vif de la société saoudienne. À la fois très drôle et très sombre, la série est par ailleurs capable d’une étonnante poésie et d’une troublante émotion. Bien plus qu’une simple curiosité, une véritable révélation.

Une série créée par Abdulaziz Almuzaini et Malik Nejer. Disponible sur Netflix ****