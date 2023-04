Martin Kohlstedt ***1/2

Sur SoundCloud, le septième album du compositeur allemand est taggé comme “electronic-ambient-drone-downtempo-piano- neoclassical-contemporary”. La messe est dite: celle des temps présents. Où ces frontières, au contraire de celles géopolitiques, sont devenues banalement poreuses. Martin a conçu les douze titres comme une suite instru qui invite les courants d’air précités, d’une sérénité rarement troublée. Les parfums se récoltent dans des fragrances chopinesques, jazzy, pop, où flûte et piano prennent volontiers la température (PIX), laissant un jeu de pistes malléable qui n’oblitère pas le passé: les accords de Mike Tubular Bells Oldfield et même du vieux Floyd (DIN), voire du Human League première formule, tout en bizutage synthé (OHM). Au final: l’ambient a pris du poids et c’est tant mieux.

Feld Distribué par editions Kohlstedt.