Manayek: trahison dans la police

Tête de Droopy en étendard d’une vie de flic dont personne ne voudrait connaître ni l’ennui ni les secrets, Izzy Bachar est officier de la police des polices israélienne. Carrière plan-plan et résignée, à peine relevée, tout récemment, par une affaire sordide: un jeune agent en uniforme ayant tabassé à mort un ado de 14 ans. Alors que le jugement se révèle clément, Izzy se fait cracher à la gueule par l’accusé et la mère de la victime. Quand Eliran Chen, policier lui aussi, est arrêté après avoir abattu une petite frappe en pleine rue, Izzy ne se doute pas que le prévenu va lui vendre une information brûlante: son meilleur ami, Barak Harel, un haut gradé, est ripou jusqu’à l’os. Et une bonne partie de la police trempe dans le crime organisé. Il accepte la proposition de sa supérieure, Ronit Meinzer, de rejoindre l’enquête, sans se douter qu’il sera lui-même mis sous surveillance. Dans la lignée de The Responder ou We Own This City, Manayek expose d’une manière crue, brutale, brouillant les frontières entre le bien et le mal, la corruption et la violence qui rongent un corps de police aux méthodes good cop/bad cop. Le scénario bien ficelé de Roy Iddan (Téhéran) s’associe avec la réalisation d’Alon Zingman (Les Shtisel) pour renvoyer une image glauque et sans concession de la société israélienne et de ses maux larvés. Porté par un Shalom Assayag qui, dans le rôle d’Izzy, déjoue tous les archétypes du flic, Manayek assure un spectacle aussi électrique qu’intelligent.

Série créée par Roy Iddan. Avec Shalom Assayag, Amos Tamam, Liraz Chamami. 7