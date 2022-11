Du 01/12 au 19/03

Site accueillant concerts, soirées électro et expos, LaVallée abrite à partir du 1er décembre une série d’installations lumineuses alliant robotique, mapping et code art, imaginées par le collectif Scale basé à Paris. Vagues de néons et scénographies numériques se découvrent en totale immersion et serviront aussi de décors à des DJ sets les vendredis et samedis, le temps de l’exposition.