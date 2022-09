Trom: les falaises, le vent et la mort

Isolées dans l’Atlantique Nord, loin des regards et de tout soupçon, les îles Féroé forment un parfait écrin à secrets. Mais une lanceuse d’alerte et militante écologiste, Sonja a Heyggi, y a visiblement levé un lièvre et veut en parler à un journaliste aguerri, Hannis Martinson. Vite menacée, la jeune femme disparaît sans laisser de traces, peu de temps après que son camarade, Pall, a subi un accident de la route particulièrement suspect. Hannis prend alors l’affaire en main. Du côté de la police, l’inspectrice Karla Mohr tente de déjouer l’apathie de son service pour élucider ce qui s’apparente de plus en plus à un scandale environnemental tentaculaire. Toutes les composantes de la société sont mouillées: autorités publiques et politiques semblent inféodées à un puissant chef d’entreprise local, prédicateur à ses heures, Ragnar i Rong. Puisant dans un chapelet de polars signés par l’auteur Jógvan Isaksen, cette minisérie plaisante mais tourmentée adapte les codes du noir scandinave aux reliefs pelés et venteux d’un archipel dont la réalisation capte toute la tension volcanique. Images et sons composent un contre-chant qui s’harmonise avec des intrigues déroutantes, portées par un casting austère, visant les collusions coupables qui ruinent le tissu vital de toute une collectivité.

Série créée par Torfinnur Jákupsson. Avec Ulrich Thomsen, Maria Rich, Olaf Johannessen. 7