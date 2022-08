© National

“Get Fucked”

Ils sont de retour avec leurs guitares énervées, leur coupe mulet et leur voix de roquet. Sur leur deuxième album, les Chats célèbrent la débauche et leur déménagement (I’ve Been Drunk in Every Pub in Brisbane). Puis chantent et crachent les emmerdements du quotidien: le prix des clopes et du loyer, l’anxiété de tous les jours… Avec ses chansons d’à peine 2 minutes, Get Fucked se bat pour notre droit à la fête et qu’on n’oublie jamais les Ramones et les Sex Pistols. Urgents, grossiers, tapageurs, les Chats ne pissent pas bien haut. Ils urinent avec un sourire provocateur sur vos chaussures et vous saluent d’un doigt d’honneur.