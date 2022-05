En attendant leur Année du requin cet été, on revoit avec délectation cette très décomplexée petite production de genre des jumeaux Boukherma qui fait le pont entre le désœuvrement social de la Macronie rurale et la grande tradition saignante des films de loup-garou américains des années 80. Mêlant acteurs professionnels et amateurs, Teddy suit les mésaventures d’un jeune mec un peu paumé pris de curieuses pulsions animales après avoir été griffé par une bête inconnue un soir de pleine lune. Quelque part entre les délires de Bruno Dumont ( P’tit Quinquin) et ceux des frangins Poiraud ( Atomik Circus), un régal d’iconoclasme punk à l’humour ravageur.

De Ludovic et Zoran Boukherma. Avec Anthony Bajon, Christine Gautier, Noémie Lvovsky. 1 h 28. Dist: O’Brother. 8