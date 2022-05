Tar One – “Un peu de temps”

Vingt-cinq ans que Tar One s’active sur la scène hip-hop nationale, avec un acharnement et une constance qui compensent largement le manque de succès grand public. Sur Un peu de temps, son dernier projet, le flow reste toujours aussi carré et authentique, à l’image de productions (Crystal Camino, Taipan, Sauzé, etc.) qui, sans courir derrière les derniers parfums du moment, ne sonnent jamais vintage pour autant. “ Homme de goût”, entièrement dédié à la culture ( Si j’avais du succès) -et ce même s’il se sent de plus en plus en “ décalage”-, Tar One séduit par sa constance. Sans se refuser l’un ou l’autre ego trip ( Hihihi Hahaha Hohoho), il évite surtout de rimer gratuit, n’hésitant pas à balayer les sujets chauds du moment ( Croire en l’Homme).

Autodistribution. 7